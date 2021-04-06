Зеленский отправится на Донбасс [ Редактировать ]
Во вторник, 5 апреля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе планирует посетить Донбасс. Визит состоится из-за обострение ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.
Так, визит главы государства на Донбасс состоится в четверг или пятницу, 8 или 9 апреля.
Вместе с Зеленским, как рассказал источник, отправится руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Других подробностей визита президента на Донбасс пока нет.
Напомним, в последнее время ситуация на Донбассе обострилась. Как сообщали "Подробности", 5 апреля на Донбассе неподалеку Золотого-4 погибли два бойца 92-ой отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко - Владислав Мороз и Виктор Гелебрант.
Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.
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