У світі за останню добу понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше хворих в Індії, Бразилії та США. У Бразилії ще й рекордна кількість щоденних смертей майже 4 тисячі. Медзаклади країни переповнені, ліків для ушпиталених не вистачає.

Водночас держави, де триває масова вакцинація, обмеження пом'якшують: в Ізраїлі дозволили більше скупчення людей на вулиці - до ста. Також збільшили кількість глядачів на стадіонах, відвідувачів у музеях і пасажирів у громадському транспорті.

А Велика Британія з 17 травня збирається відкрити свої кордони для усіх іноземців. Утім, правила для них різнитимуться: залежно з якої країни - червоної, жовтої чи зеленої зони - прибуває турист.в