Пандемія COVID-19: Британія збирається відкрити свої кордони [ Редактировать ]
У світі за останню добу понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше хворих в Індії, Бразилії та США. У Бразилії ще й рекордна кількість щоденних смертей майже 4 тисячі. Медзаклади країни переповнені, ліків для ушпиталених не вистачає.
Водночас держави, де триває масова вакцинація, обмеження пом'якшують: в Ізраїлі дозволили більше скупчення людей на вулиці - до ста. Також збільшили кількість глядачів на стадіонах, відвідувачів у музеях і пасажирів у громадському транспорті.
А Велика Британія з 17 травня збирається відкрити свої кордони для усіх іноземців. Утім, правила для них різнитимуться: залежно з якої країни - червоної, жовтої чи зеленої зони - прибуває турист.в
по теме
У світі за останню добу понад 700 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше хворих в Індії, Бразилії та США. Рекордна кількість щоденних смертей у Бразилії майже 4 тисячі
У світі за останню добу понад 400 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше у Бразилії, США та Індії. У Німеччині через збільшення кількості інфікувань, до 18 квітня продовжили карантин
В світі за останню добу понад 400 тисяч нових заражень COVID-19. Найбільше у Бразилії, США та Індії. У Німеччині через збільшення кількості інфікувань, до 18 квітня продовжили карантин
Після щеплення 18 мільйонів людей препаратом "АстраЗенека" у Великій Британії зафіксували щонайменше 30 випадків тромбозу. Про це свідчить статистика урядової агенції з питань медичних препаратів
До відкриття готуються магазини, кафе, салони послуг та заклади розваг - яка ситуація з коронавірусом в країні?