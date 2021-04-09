Максим Степанов повідомив про дату отримання вакцини "Pfizer" [ Редактировать ]
Україна отримає першу партію вакцини Pfizer 14 квітня. Це за програмою COVAX. А перше надходження цього американського препарату, придбаного коштом держбюджету, очікується у травні, - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також, за його словами, уже після 10 квітня українців почнуть щепити китайською сироваткою CoronaVac.
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