В селе Гончары Львовской области во время демонтажных работ случился обвал стены здания, в результате чего погиб рабочий.

Страшная трагедия произошла в момент, когда мужчина находился на третьем этаже кирпичного строения. Рабочий оказался под завалами и погиб от полученных травм.

Отмечается, что прибывшие на место сотрудники спасательной службы разобрали завал и нашли тело погибшего. На месте происшествия работали 13 спасателей и три единицы спецтехники. В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Фото: ГСЧС Украины

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Кроме того, на трассе Львов-Ужгород, недалеко от города Новый Калинов Самборского района, автомобиль "ГАЗель" выехал на обочину дороги и наехал на двух работников дорожно-строительной компании. Виновник был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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