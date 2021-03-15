Остаточні причини інциденту ще не назвали

У Запоріжжі вибухнуло в приватному будинку. Двоє людей травмовані. Чоловіка та жінку госпіталізували, їх стан середньої тяжкості.

Загоряння не було, однак потужною вибуховою хвилею пошкодило приміщення. Частково зруйнований дах та стіни. За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу. Власники будинку самовільно демонтували газовий котел. А кімнати обігрівали духовкою. Остаточні причини інциденту ще не назвали.

Олександр Сичов начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

За фактом події ведуться слідство. Від ГУ ДСНС залучалось чотири одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.

Інна, сусідка: