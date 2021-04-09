Наиболее вероятными победителями конкурса на должность главы Государственной налоговой службы являются ее действующий руководитель Алексей Любченко и бывший налоговик Александр Кучеренко. Об этом пишет delo.ua.

Из девяти претендентов, которые допущены к конкурсу, только три ведут информационную кампанию и хоть в какой-то мере информируют бизнес-сообщество о своем видении налоговой политики. Кроме двух названых кандидатов, это также Евгений Бамбизов, также экс-сотрудник налоговых органов. Однако поскольку его имя фигурировало сразу в нескольких коррупционных скандалах, его назначение называют маловероятным. Остальные кандидаты с большой долей вероятности являются техническими.

Выбор Кучеренко или Любченко покажет вектор развития налоговой политики власти на ближайшие годы. Победа Алексея Любченко будет символизировать продолжение или даже усиление фискального давления на бизнес, которое наблюдается в последние два года. Об этом свидетельствуют публичные заявления нынешнего главы ГНС, например, о необходимости собрать больше налогов с производителей "зеленой" электроэнергии и отменить банковскою тайну, делая акцент на нечестности бизнесменов в целом. Кроме того, главной задачей ГНС Любченко видит наполнение бюджета, что является сложившейся традицией для украинской власти.

Подход Александра Кучеренко, главы "Совета институционных реформ" и бывшего налоговика, значительно отличается. Кучеренко предлагает комплексную реформу налоговой системы с целью стимулирования развития предпринимательства. Для этого, по мнению кандидата, нужно сократить ставки основных налогов и значительно упростить процедуру их уплаты. Ссылаясь на опыт Южной Кореи, Сингапура и ОАЭ, Кучеренко указывает, что послабление налоговой политики привело к существенному экономическому росту этих стран и увеличению налоговых поступлений.

Среди озвученных намерений Александра Кучеренко – постепенное снижение НДС с 20% до 15% и НДФЛ (налога на доходы физических лиц) до 12%. Он поддерживает внедрение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий, а также отмену уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности для физических лиц-предпринимателей с оборотом менее 400 тыс. грн. в год.

Выбор власти между Любченко и Кучеренко покажет, какое мировоззрение победит – продолжение 30-летней традиции фискального давления на бизнес или налоговая система, которая будет стимулировать развитие предпринимательства.