Правосуддя чи пошук "цапа-відбувайла"? Йдеться про розслідування резонансної трагедії, коли у лютому на лінії фронту підірвалися троє українських десантників.

Не закінчивши слідство, прокурори звинуватили одного із саперів у тому, що він не встановив попереджувальних табличок, та вимагають відправити його в СІЗО.

Донецька область, апеляційний суд Бахмута. Ці десятки десантників прийшли підтримати свого колегу - військового інженера В'ячеслава Татаріна.

Все почалося ще 14 лютого, коли група десантників під фронтовим селищем Новолуганським підірвалася на протитанковій міні. Десантники капітан Олександр Войтенко, та солдати В'ячеслав Олексієнко та Дмитро Мироненко - загинули.

Вибух був такої сили, що його було чутно за декілька кілометрів у фронтовому Новолуганському. Місцеві жителі тоді подумали - розпочався обстріл.

Світлана, жителька Новолуганського:

Мы на краю живем, получается при въезде в Новолуганское. И окна тряслись - да. Взрыв был очень мощный, я взяла ребенка, мы подошли к несущей стене - там, где можно находиться, несущая стена, подальше от окон. Был один мощный взрыв.

Тетяна, жителька Новолуганського:

Дети спрятались в ванную, но больше взрывов не было. Так что вот так.

Трагічна подія викликала резонанс. Тоді одразу на місце приїжджають міністр оборони та голова Генштабу. Президент вимагає провести розслідування. В результаті слідчих дій - знаходять винного.

Інженера-сапера звинувачують у недбалості... Мовляв, не встановив позначки міни біля мін, які лежали посеред асфальтної дороги вже кілька років.

Ярослав Татарин, обвинувачений:

Група протитанкових мін, які знаходилися посеред асфальтованої дороги між КСП і позицією - вони проглядалися як мінімум з 25 метрів. Про них був обізнаний особовий склад, який рухався через них - кожного дня, по декілька разів на день. Про те знав і командир підрозділу. Ці міни знаходилися там до нашого заходу на ротацію - це підтверджується відеозйомкою.

Ось фрагмент цієї дороги, знятий 18 серпня двадцятого року. Саме поперек неї і відкрито лежали міни. Розслідування триває, але слідчі вимагають доправити Ярослава Татаріна у СІЗО. Його колеги та адвокат впевнені: Ярослава просто призначили "цапом-відбувайлом".

В'ячеслав Біляєв, адвокат Ярослава Татарина:

Слідство тільки почали, зовсім не була відпрацьована версія теракту - до лінії розмежування 250 метрів. В експертизі зазначено: можливо вибух відбувся від нажиму людини, якщо хтось наступив на міну - то буде навмисне, чи ненавмисне вбивство. я вважаю, що мого клієнта просто призначили винуватим - його просто "обрали".

Суд першої інстанції відхилив вимогу прокурорів, і замість арешту зобов'язав Татаріна являтися на всі допити по першій вимозі. Сторона звинувачення з цим не згодна. Кажуть: інженер може впливати на хід слідства.

В ході розгляду справи нами було доведено існування ризиків впливання на свідків та спотворення документації.

Апеляційний суд змінює Татаріну запобіжний захід:

Застосувати до Татарина цілодобовий домашній арешт, та заборонити покидати дім із застосуванням електронного приладу контролю.

Домашній арешт Ярослав Татарін відбуватиме в Кам'янець-Подільскому. Ну а редакція "Подробиць" стежитиме за перебігом розслідування резонансної трагедії.