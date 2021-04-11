Два ракетных эсминца США направляются в Черное море [ Редактировать ]
В акваторию Средиземного моря вошли ракетные эсминцы Соединенных Штатов Америки (США) Donald Cook ("Дональд Кук") и Roosevelt ("Рузвельт").
Корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая, сообщает МИД Турции.
Ранее корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), вышли из военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море.
Roosevelt и Donald Cook наряду с аналогичными эсминцами Ross ("Росс") и Arleigh Burke ("Эрли Берк"), размещенными на постоянной основе в Европе на испанском военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
Согласно конвенции Монтре, время пребывания кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
Ранее сообщалось, что Украина и США провели тренировки в Черном море.
Также США обеспокоены информацией о том, что Россия стягивает свои войска к границе с Украиной. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила эту ситуацию с провокациями.
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