Сполучені Штати направили два військові кораблі в Чорне море - через нагромадження російського війська біля українського кордону. За словами речниці Білого дому, Джейн Псакі, Вашингтон дедалі більше занепокоєний цією ситуацією.

Свою підтримку Києву висловила Варшава. Очільник польського МЗС Збігнєв Рау під час візиту у Київ заявив, що Україна не самотня у захисті свого суверенітету.

Про збільшення російських військових на кордоні говоритиме Володимир Зеленський з Емануелем Макроном - візит президента в Париж планують на наступний тиждень. Також сторони обговорять ситуацію на Донбасі та реформи в Україні.