"Легким движением руки брюки превращаются": умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" [ Редактировать ]
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В Москве умерла актриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в кинофильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
97-летнюю артистку нашла мертвой в ее квартире на проспекте Вернадского дочь, Людмила Голубицкая.
Холина прославилась после роли в популярной советской комедии "Бриллиантовая рука". Ее героине принадлежит ставшая крылатой фраза:
Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки... в элегантные шорты.
Серафима Холина не только снималась в кино, но и занималась озвучкой иностранных фильмов. Именно ее голосом говорили знаменитые итальянские кинозвезды София Лорен ("Брак по-итальянски", "Вчера, сегодня, завтра", "Поездка" и др.) и Моника Витти ("Не промахнись, Ассунта!")
Серафима Холина была замужем за актером Олегом Голубицким, в 1995 году овдовела. Последнее интервью она дала в 2013 году. В прошлом году дочь артистки рассказывала журналистам, что здоровье матери пошатнулось - она практически ослепла и страдала от болезни Альцгеймера.
Напомним, что на днях в России умер актер из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей".
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