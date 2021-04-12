В Москве умерла актриса Серафима Холина, известная по роли ведущей модного показа в кинофильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

97-летнюю артистку нашла мертвой в ее квартире на проспекте Вернадского дочь, Людмила Голубицкая.

Холина прославилась после роли в популярной советской комедии "Бриллиантовая рука". Ее героине принадлежит ставшая крылатой фраза:

Легким движением руки брюки превращаются... Брюки превращаются... Превращаются брюки... в элегантные шорты.

Серафима Холина не только снималась в кино, но и занималась озвучкой иностранных фильмов. Именно ее голосом говорили знаменитые итальянские кинозвезды София Лорен ("Брак по-итальянски", "Вчера, сегодня, завтра", "Поездка" и др.) и Моника Витти ("Не промахнись, Ассунта!")

Серафима Холина была замужем за актером Олегом Голубицким, в 1995 году овдовела. Последнее интервью она дала в 2013 году. В прошлом году дочь артистки рассказывала журналистам, что здоровье матери пошатнулось - она практически ослепла и страдала от болезни Альцгеймера.

Напомним, что на днях в России умер актер из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей".