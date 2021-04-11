Известный режиссер и актер Рудольф Давыдович Фурманов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 82 лет. Об этом сообщил его друг, журналист Павел Смоляк, пишет mediabum.info.

"Большая потеря. Умер наш дорогой и любимый друг Рудольф Фурманов", - говорится в сообщении.

Точная причина смерти Фурманова не указана, но главный редактор радиостанции "Эхо Петербурга" Валерий Нечай сообщил, что последние полгода актер боролся с тяжелой болезнью и часто лежал в больнице. Однако, у него были большие планы на работу.

Рудольф Фурманов был основателем театра "Русская антреприза" им. Андрея Миронова, где работал до последних дней. Он также сыграл почти 80 ролей в фильмах, среди которых - "Собака на сене", "Последняя дорога", "Бандитский Петербург 3", "Улицы разбитых фонарей 4" и другие.

У Фурманова остались молодая четвертая жена и несовершеннолетняя дочь.

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