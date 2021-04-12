Без України було б неможливо підкорити космос - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
День космонавтики відзначають сьогодні у всьому світі. І ключову роль у першому польоті людини в космос - переконаний президент Зеленський - зіграла саме Україна.
Гарант зазначив, що наша країна входить до "клубу космічних держав" і посідає гідне місце серед 13 його учасників. Також він окреслив космічні завдання для України та розпорядився ухвалити Державну програму. Попередня закінчилася ще 4 роки тому. А ще розпорядився уперше за останні 10-ти-річчя розблокувати фінансування стратегічної космічної системи "Січ-2-1".
Володимир Зеленський, Президент України:
Без зайвої скромності можемо сказати, що підкорення людством космосу було б неможливо і без України. Сьогодні попри всі виклики наші конструктори продовжують проєктування та запуск супутників, пілотування кораблів, орбітальних станцій, галузь - це ключовий елемент національної безпеки та оборони України. Україна має відновити лідерство, статус провідної аерокосмічної держави.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление по случаю Дня космонавтики и перечислил задачи Украины в космической отрасли
Від Юрія Гагаріна до Ілона Маска. Від першого польоту людини за межі планети минуло 60 років. Як за цей час змінилася галузь і як далеко людство просунулося в освоєнні космосу
У Туреччині успішно протестували ракетний двигун для космічної програми. Гібридна установка витримала вогневі випробування. Перший запуск запланували на травень
В понедельник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах космической отрасли Украины
Очільники двох держав проведуть дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною