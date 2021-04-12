День космонавтики відзначають сьогодні у всьому світі. І ключову роль у першому польоті людини в космос - переконаний президент Зеленський - зіграла саме Україна.

Гарант зазначив, що наша країна входить до "клубу космічних держав" і посідає гідне місце серед 13 його учасників. Також він окреслив космічні завдання для України та розпорядився ухвалити Державну програму. Попередня закінчилася ще 4 роки тому. А ще розпорядився уперше за останні 10-ти-річчя розблокувати фінансування стратегічної космічної системи "Січ-2-1".

Володимир Зеленський, Президент України: