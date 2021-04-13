С четверга, 15 апреля, Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина. В регионе начнут действовать ужесточенные ограничения. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Синегубов.

"По результатам (заседания, - ред.) Государственная комиссия решила установить:

- с 00:00 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он.

Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в ближайшее время региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС проведет заседание, на котором определят ограничения, которые будут действовать в регионе.

Ограничения "красной" зоны предусматривают, что в регионе будет запрещена работа ТРЦ. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, школьники перейдут на дистанционную форму обучения.

При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается пугающий уровень смертности от коронавируса.