Полтавская область переходит в "красную" зону [ Редактировать ]
С четверга, 15 апреля, Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина. В регионе начнут действовать ужесточенные ограничения. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Синегубов.
"По результатам (заседания, - ред.) Государственная комиссия решила установить:
- с 00:00 15 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал он.
Глава Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в ближайшее время региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС проведет заседание, на котором определят ограничения, которые будут действовать в регионе.
Ограничения "красной" зоны предусматривают, что в регионе будет запрещена работа ТРЦ. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, школьники перейдут на дистанционную форму обучения.
При этом местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается пугающий уровень смертности от коронавируса.
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