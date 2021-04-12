За сутки в столице зафиксировали 537 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом 40 человек умерли от болезни. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 177 106 инфицированных COVID-19. 111 216 больных выздоровели (148 - за минувшие сутки), также общее количество умерших киевлян достигло 3932. Медики госпитализировали 76 больных коронавирусом, еще 287 киевлян попали в больницы с подозрением на инфекцию.

Отмечается, что среди заболевших:

304 женщины в возрасте от 20 до 91 года;

218 мужчин, возрастом от 19 до 86 лет;

15 детей - от 2 недель до 16 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (160 случаев), Днепровском районе (67 человек) и Подольском районе (64 пациента).

Читайте также, за минувшие сутки, 11 апреля, в Украине сделали 1216 прививок против коронавируса. Всего с начала прививочной кампании было сделано 378 266 прививок, вакцинацию проводили 34 мобильные бригады по иммунизации и 81 пункт прививки.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области на этой неделе перейдут из "красной" в "желтую" зону карантина. Это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения.

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