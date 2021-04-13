Во вторник, 13 апреля, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук направил свои предложения по усилению перемирия на Донбассе. Об этом Кравчук рассказал в эфире одного из телеканалов.

Однако, по его словам, от российской стороны до сих пор нет ответа.

Позавчера я направил госпоже Хайди Грау документ с дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня. в Нем идет речь не о политических заявлениях, а о конкретных предложениях, как договориться и решить главную задачу - реагировать на нарушение прекращения огня и какие меры должны быть приняты сторонами. Но почему-то нет никакой реакции со стороны Росси и со стороны ОРДЛО.

Он также попросил поднять этот вопрос в подгруппе по безопасности.

Если есть какие-то замечания и дополнения, мы готовы их рассмотреть и учесть. Но не реагировать сейчас на гибель наших воинов, на целенаправленное убийство снайперами - это нас тревожит.

Кравчук добавил, что будет этот вопрос ставить сегодня и завтра, и обсуждать на заседании ТКГ.

Ранее "Подробности" писали о том, какую страну глава украинской делегации в ТКГ рассматривает в качестве новой площадки для переговоров по Донбассу вместо Беларуси.

Напомним, что украинская делегация отказалась ехать в Минск по завершению карантина из-за "вражеской риторики Беларуси". Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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