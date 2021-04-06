Перенос переговоров ТКГ: Кравчук сделал заявление [ Редактировать ]
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук назвал страну, в которую могут перенести переговоры по урегулированию на Донбассе.
Так, переговоры в формате ТКГ можно проводить в Польше. Также Кравчук подчеркнул, что местом проведения переговоров ТКГ должна быть нейтральная и демократическая страна. И это, по его словам, ни в коем случае не может быть Беларусь.
Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально.
В то же время Кравчук считает, что Россия не согласится переносить переговорный процесс в Польшу.
Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за пределы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск - я на следующий день заявление напишу об увольнении с должности.
Как сообщали "Подробности", 1 апреля послы стран-членов НАТО провели встречу, на которой обсуждалась эскалация ситуации на востоке Украины и стягивание к границе российских войск.
Вместе с тем в МИД России слухи о возможном военном конфликте с Украиной назвали "очередным фейком".
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