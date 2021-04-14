Малышей доставили в больницу с разницей в час Источник: Национальная полиция Украины

В Черниговской области за один день, 13 апреля, с большой высоты упали двое полуторагодовалых детей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Малышей доставили в больницу в Чернигове с интервалом в один час с различными травмами. Обоих поместили в реанимацию.

Сначала медикам привезли мальчика из Коптевской территориальной общины. Как оказалось, он упал с высоты второго этажа - в пролет между лестницей.

Через час в ту же больницу доставили полуторагодовалую девочку из Чернигова, которая выпала из окна квартиры на пятом этаже. Обстоятельства ее падения не известны.

На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, чтобы опросить родителей и осмотреть условия проживания детей.

Напомним, что недавно в городе Южный Одесской области девушка выпрыгнула с 9-го этажа, спасаясь от пожара.