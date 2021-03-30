В городе Южный Одесской области женщина, пытаясь спасти свою жизнь от пожара, выпрыгнула с 8-го этажа многоэтажки, где зверствовал огонь.

Прибывшие на место возгорания спасатели начали ликвидацию огня на 9 этаже. Сотрудникам ГСЧС удалось ликвидировать огонь в кратчайшие сроки.

По прибытию на место вызова установлено возгорание домашнего имущества в квартире на девятом этаже на площади 1 м.кв. Спасатели локализовали возгорание в 12:36 и ликвидировали 12:37.

Отмечается, что обстоятельства страшного инцидента устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что погибшая сорвалась из навеса.

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Кроме того, в Киеве девочка выпала с 14 этажа и погибла на месте. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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