В Черниговской области застрелился военный [ Редактировать ]
В пятницу утром, 2 апреля, в учебном центре "Десна" Черниговской области застрелился один из военнослужащих контрактной службы. Он прибыл на обучение месяц назад.
Об этом сообщили на странице учебного центра в Facebook.
Мужчина выстрелил себе в голову из АК-74.
"Военнослужащий 1996 года в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Причина такого поступка не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что пулю для самоубийства военнослужащий заготовил ранее.
"Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места события показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", - добавили в учебном центре.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе военный выстрелил себе в голову. Трагедия произошла в воинской части в-3085 близ линии разграничения.
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