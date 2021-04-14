В первый день продаж акций НК "Верес" получил заявки на общую сумму почти 36 млн грн. Всего от старта продаж - 12 апреля - в свободное обращение поступили 500 000 простых именных акций народного футбольного клуба "Верес", стартовая номинальная стоимость каждой составляет 100 грн. Об этом сообщил Президент НК "Верес" Иван Надеин в ходе онлайн пресс-конференции, устроенной совместно с партнерами ПАО "МТБ БАНК", Concorde Capital и Parimatch.

Он отметил, что это важный день для украинского спорта. "Впервые все желающие могут получить свою долю в футбольном клубе, стать частью большой семьи "красно-черных" и, подчеркиваю, получить инструменты контроля и управления. После завершения IPO будет сформирован новый наблюдательный совет из числа акционеров. Они будут иметь доступ к документам и влиять на принятие ключевых решений. Это европейская модель управления", - заявил Иван Надеин.

Председатель правления ПАО "МТБ БАНК" Юрий Кралов отметил, что это первый проект IPO за последние 15 лет и сам процесс покупки акций еще нуждается в совершенствовании, но все участники стараются максимально упростить его.

Банкир отметил, что владельцы акций НК "Верес" получат возможность влиять на важные для клуба решения. "Они могут объединиться и делегировать своих представителей в наблюдательный совет. Миноритарные акционеры смогут назначить трех членов наблюдательного совета, что позволит решать вопросы назначения и увольнения работников тренерского штаба и игроков основного состава", – рассказал Юрий Кралов.

Продажа акций народного футбольного клуба "Верес" - первый проект IPO за последние 15 лет, - глава правления ПАО "МТБ БАНК" Юрий Кралов

"Стать акционером клуба не сложно, достаточно лично или дистанционно подать паспорт и индивидуальный налоговый номер, подписать договоры на открытие брокерского счета и счета в депозитарии. Для удобства можно обращаться в МТБ БАНК или в Concorde Capital. Сама же сделка заключается минут за 15", - заявил банкир.

Присоединился к разговору и генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа, который заявил, что стоимость акций может меняться в зависимости от баланса спроса и предложения. "Сейчас мы продаем бумаги по номиналу 100 грн. за акцию, но очень скоро все может измениться и их стоимость возрастет. Мы видим очень много успешных кейсов таких проспектов, например, в турецком или польском чемпионатах", - отметил он.

Справка. "Верес" (Ровно) - футбольный клуб, занимающий 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Concorde Capital - инвестиционная компания, основанная в 2004 году. Она привлекла более 3 млрд долларов США для украинских компаний.

ПАО "МТБ БАНК" работает на финансовом рынке Украины с 1993 года. Сегодня это пять десятков отделений в 12 регионах Украины. С 2017 года его наиболее крупными владельцами являются Партикевич Михаил Валентинович, Згуров Игорь Александрович - председатель наблюдательного совета, Кралов Юрий Александрович - председатель правления. И в 2018-м году в состав существенных владельцев МТБ БАНКа вошел Алихан Хамед.