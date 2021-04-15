Рік без зарплати. Доведені до відчаю працівники авіабудівного заводу у Харкові перекрили дорогу. Їхнє підприємство вже давно простоює. Замовлень немає.

Так само, як і на іншому заводі "Укроборонпрому" імені Малишева. Останній танк там зібрали два роки тому. А грошей люди не бачили останні два місяці. Що їм обіцяють?

Вони втомилися чекати! Працівники Харківського авіаційного заводу перекрили Білгородське шосе. Вимагають виплатити їм зароблене і дати працювати.

Завод находится в стадии банкротства. У завода 4 миллиарда задолженности. Мы должны найти реальных заказчиков! Мы прекрасно понимаем, что после того, как мы потеряли практически все внешние заказы, мы должны найти в первую очередь заказчика внутреннего. - Нам что делать? Простым рабочим что делать?

Завод заборгував працівникам зарплату за сім років. Не відраховує підприємство ні копійчини і в пенсійний фонд.

Оксана Васильєва, робітниця Харківського авіаційного заводу:

Заработная плата не платится с ноября четырнадцатого года. Задолженность. В настоящее время они начали платить текущую, вроде как. Но последний раз нам заплатили за март 2020 года. Год мы вообще не получаем.

Світлана, мулярка Харківського авіаційного заводу:

Если не нужен авиационный - закройте, распустить людей, не мучить людей! Страдают люди, не доедают, без зарплаты!

Цими днями в Харкові з візитом представники концерну "Укроборонпром", до якого входить і авіазавод. Вони пояснюють: іноземні ринки втрачені. А літак АН-74, який тут виготовляють, могли б замовляти в Міноборони або МВС. Та це справа нешвидка й дуже затратна.

Ігор Фоменко, заступник гендиректора з виробництва ДК "Укроборонпром":

Треба, щоб вони теж були імпортозаміщені. Це десь 100 - 150 мільйонів доларів на те, щоб розробити нову конструкторську документацію на АН-74. Без підтримки інвестора. Неважливо, внутрішнього, зовнішнього, ну, держава не знайде ці кошти. Тому що це три роки мінімум, три роки розробка документації, виготовлення дослідних зразків, знову ж таки державні випробування, постановка на озброєння.

Тож, кажуть, шукатимуть інвестора, і водночас не відкидають, що авіазавод продадуть.

На ще одному державному підприємстві - танковому заводі імені Малишева теж два місяці не платять зарплати. Люди звільняються.

Геннадій, робітник заводу ім.Малишева:

Мы вообще сидим без денег по хорошему счету. Да, я получил вчера 25% за февраль - это 444 гривны!

Георгій Калабін, голова профспілки заводу ім.Малишева:

Больше 2 месяцев уже не выплачивается зарплата. За первый квартал уволились 184 человека.

У складальному цеху танкового заводу - тиша.

Володимир Анішин, контролер-випробувач заводу ім.Малишева:

Как закончился тайский контракт, и все остановилось. Ну нет заказов, нету. Наша армия не хочет заказывать. Им, наверное, легче купить, как все это делается. Мы лучше купим, чем сами сделаем.

Колектив писав листи та звернення до Президента. Приїхали представники "Укроборонпрому". Людям пояснили: терпіти лишилося недовго. Бо тривають переговори з Єгиптом, сподіваються на великий контракт із Пакистаном - на запчастини до наших же танків, які постачали чверть століття тому.

Артур Максимов, заступник генерального директора "Укрспецекспорту":

Півтора місяця назад під час виставки "Айдекс" в Абу-Дабі нами був укладений з нашими іноземними партнерами контракт щодо поставки комплектів запасних частин двигунів саме для капітального ремонту першої партії цих трьох 320 танків.

Ігор Фоменко, заступник гендиректора з виробництва ДК "Укроборонпром":

Десь в середині травня ми сподіваємося отримати авансовий платіж і там буде значна сума, яка забезпечують як мінімум на пів року завантаженість підприємства.

Директор заводу Малишева сподівається зацікавити українське оборонне відомство новими розробками.

Василь Крилас, директор ДП "Завод імені В.О. Малишева":

Є такі дослідницькі конструкторські роботи - це "Краб" і "Бастіон", ми разом зараз працюємо над ними. Я впевнений, що наше міністерство оборони буде замовляти оцей красень для нашої армії.

Працівники кажуть: якщо в обіцяний термін ситуація не зміниться, акції протесту поновлять.