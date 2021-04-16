Мэр Мариуполя Вадим Бойченко опроверг информацию о полном закрытии Россией коммерческого судоходства через Керченский пролив. Об этом он заявил в комментарии "Гордону".

Бойченко связался с руководителем Мариупольского порта, который заявил что никаких ограничений судоходства нет.

Не нужно сеять панику. Информация о полном закрытии судоходства не подтверждается. Я сегодня утром провел телефонное совещание с руководителем порта Игорем Барским, поинтересовался, есть ли какие-то ограничения с точки зрения прохождения судов в Мариуполь. Он отметил, что никаких ограничений судоходства в порт Мариуполя нет. Все суда беспрепятственно заходят и выходят - как под украинским флагом, так и под флагами других государств. Все в соответствии с международными конвенциями.

Мэр Мариуполя отметил, что обычно руководство порта уведомляют заранее, если планируются какие-то ограничения по прохождению судов через Керченский пролив.

Никаких данных о предстоящих ограничениях порт не получал. И государственный, и коммерческий флот проходит Керченский пролив свободно. Порт работает бесперебойно. Плановые показатели перевалки грузов на этот месяц - 550 тысяч тонн. Продукцию отгружаем и принимаем.

В среду, 14 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны РФ на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. Право на использование части акватории залива Азовского моря предоставлено Минобороны "исключительно для обеспечения обороны страны и безопасности государства". Распоряжение исключает использование этого участка для рыбоводства и рыболовства.

МИД Украины выразил протест в связи с намерением России временно закрыть часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран и счел это нарушением норм международного права.

Как сообщает ТАСС, НАТО призвала Россию обеспечить "свободу навигации в Черном море и в районе Керченского пролива".

15 апреля руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко опубликовал в Facebook оповещение от российского минобороны о запрете прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября. Он отметил, что пролив перекрывают якобы для проведения военных учений. Запрет не касается коммерческих судов.

Ранее сообщалось, что Украина подает на Россию в суд за инцидент в Керченском проливе.