Официальный Киев до 22 мая подаст в международный арбитраж иск к России с требованием компенсации материального и морального ущерба за инцидент в Керченском проливе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "УНН".

"Перед нами буквально в ближайшие дни, а именно до 22 мая, стоит задача подать меморандум в рамках судебного процесса в отношении трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Мы сейчас находимся на финальной стадии его подготовки, отшлифовываем отдельные точечные моменты. Это не просто меморандум, это - собранные нами доказательства, свидетельства моряков и других свидетелей. Это результаты соответствующей экономической экспертизы, подтверждающей ущерб, нанесенный украинскому государству", - заявил Енин.

По словам дипломата, Украина требует от международного арбитража принятия решения, которое бы обязало российскую сторону предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов, поскольку речь идет об иммунитете военных кораблей. Он является безоговорочным - любые военно-морские корабли не могут быть задержаны, не могут быть захвачены. Моряки, находящихся на борту этого судна, не могут быть подвергнуты уголовному преследованию российской стороной.

"Значительной частью нашего иска является обоснование компенсации материального и морального вреда нашим морякам, которые незаконно были заключены на территории Российской Федерации в течение 9 месяцев. Речь идет также о компенсации Военно-морским силам Украины за те повреждения, которые были нанесены нашим кораблям во время их захвата, и ущерба из-за варварского обращения российской стороны. Кроме того, мы говорим о компенсации за потери, которые понесла украинская сторона из-за того, что некоторое время ВМС Украины не могли использовать три упомянутые корабля", - заявил Енин.

По его словам, Украина требует компенсации в размере "нескольких миллионов долларов". Российская сторона должна передать свои предварительные возражения относительно юрисдикции до 22 августа 2020 года.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники обстреляли и задержали в районе Керченского пролива два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины.

На борту кораблей находилось 24 украинских военнослужащих и двое сотрудников СБУ. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы и арестовали. В сентябре 2019 года они были освобождены в рамках обмена между Москвой и Киевом. В ноябре того же года Россия вернула Украине и захваченные корабли.