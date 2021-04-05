В центральной части Бангладеш произошло ЧП: паром столкнулся с грузовым судном. На борту парома находились более 50 человек. Не менее 5 человек погибли. Об этом сообщает DW.

Двухпалубный паром направлялся из города Нараянгандж в административный округ Муншиганд Гопалгандж по реке Шиталакшья.

Отметим, что в связи с непогодой были существенно осложнены спасательные мероприятия, однако 11 человек были вытащены из воды живыми.

"Некоторые пассажиры могли самостоятельно добраться до берега. Поисковая операция продолжилась и после наступления темноты", - сообщила представительница округа Нараянгандж.

Паром был переполнен, отметил местный полицейский инспектор. По его словам, многие пассажиры спешили покинуть город из-за вступающего в силу 5 апреля жесткого недельного локдауна, вызванного ростом заражений COVID-19. Среди прочего, все пассажирское транспортное сообщение в пределах страны будет приостановлено.

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