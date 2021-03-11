В Черном море у берегов Румынии затонул украинский сухогруз "Волго Балт 179", направлявшийся из российского Ростова-на-Дону в румынский порт Констанца. Об этом сообщает GSP Offshore.

На борту судна находились 13 моряков -12 мужчин и 1 женщина, все граждане Украины. Сообщение о том, что "Волго Балт 179" терпит крушение и идет ко дну, экстренные службы получили 4:40 утра.

Спасательная операция началась без промедления в сложных погодных условиях: при ураганном ветре 50 км/ч и волнах до 4 метров. Последним сообщением с "Волго Балт 179" было оставление судна экипажем.

10 спасенных моряков находятся в госпитале корабля GSP Falcon и получают всю необходимую помощь. Двое моряков погибли, один член экипажа пока не найден. Спасательная операция продолжается.

Как сообщает ресурс MarineTraffic, судно было построено в 1973 году, то есть 48 лет назад, и ходило под флагом Коморских островов. Его грузоподъемность составляет 3506 тонн, длина - 114 метров, а ширина - 13,23 метра.

Ранее сообщалось, что в середине февраля в Черном море сгорел и затонул сухогруз PRINCE 4, вышедший из Николаева.