В субботу, 17 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что КГБ задержал членов групп, которым якобы была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Пул Первого".

Как говорит Лукашенко, покушение было санкционировано на уровне руководство США, а задача эта была поставлена американским спецслужбам.

"Я часто говорил: нас будут качать (пытаться совершить госпереворот — ред.), они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем все", — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, "они взялись за детей".

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"В планах захват ребенка одного, второго, как получится... Кстати, в Гомельской области погреб подготовили", — сказал он.

Он отметил, что группа была задержана, ее участники рассказали, как должна была быть проведена операция. После этого была обнаружена явная работа спецслужб.

"Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал", — заключил Лукашенко.

Как ранее сообщали, 15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

После этого Польша объявила о решении выслать из страны трех российских дипломатов.

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