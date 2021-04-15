Санкции против России: США высылают 10 дипломатов [ Редактировать ]
В четверг, 15 апреля, в Соединенных Штатах Америки приняли решение выслать десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
В Белом доме считают, что в личном составе дипмиссии есть представители российских спецслужб.
Соединенные Штаты высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия. В личном составе есть представители российских спецслужб.
При этом в Белом доме отметил Соединенные Штаты хотят, чтобы отношения с Россией были стабильными и предсказуемыми.
Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также ясно дали понять - публично и в частном порядке - что мы будем защищать наши национальные интересы и понести издержки за действия российского правительства, направленные на причинение нам вреда.
Ранее сообщалось, что российские войска на границе с Украиной встревожили Германию и Францию. Также мы писали о том, что в Кремле объяснили стягивание войск к границе Украины.
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