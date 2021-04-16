Путин и Лукашенко проведут встречу [ Редактировать ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин встретятся в Москве. Они проведут переговоры 22 апреля.
По словам Лукашенко, затем Россия и Беларусь проведут Форум регионов в Подмосковье. Дату и конкретное место он не назвал.
"Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча запланирована на 22 апреля во второй половине дня.
В последний раз президенты проводили встречу в Сочи 22 февраля. Тогда они обсудили отношения в рамках Союзного государства и сотрудничество в борьбе с коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден спустя два дня после разговора с президентом России Владимиром Путиным ввел ряд санкций против России. Отметим, что в НАТО поддержали санкции и выступили с обращением.
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