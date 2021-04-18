Недільний ранок 21 червня 2020 у Києві, здавалося б, не віщував біди. Як в одному з найбільших спальних районів столиці, на Позняках, прогримів вибух.

На землю полетіли важкі бетонні плити, меблі, речі, ховаючи під собою людей. П'ятеро загинули. Чотири поверхи будинку перетворилися на руїни, повністю знищені 40 квартир. Розслідування триває досі. А 120 людей досі чекають на обіцяні квартири. Коли ж вони нарешті стануть новоселами? Як живуть їхні сусіди у вцілілих будинках? І чи не ризикують і вони - втратити все? Богдан Вербицький розкаже.

"Вибух", що розділив життя на "до" і "після".

Я живу в цьому стресі. Прилаштувалася до нього.

Як і решта 120 людей, які в одну мить залишилися без житла.

Тетяна:

Оце бірюзове, то це був балкон, який батько сам робив.

У якому стані будинок зараз? Як живуть мешканці вцілілих під'їздів? І де мешкають потерпілі?

Ось наш ключ. А це получається ось ці символічні з лєнточками - це ті хто загинув.

А загиблих п'ятеро. Тетяна показує нам невеличкий монумент на їхню пам'ять. У роковини трагедії мешканці вирішили замурувати ключі від своїх квартир.

Тетяна:

Тому що, ну… в ці квартири ми не повернемося ніколи.

У неділю 21 червня, о 10.00 ранку, коли ще всі були вдома, в будинку на Позняках пролунав вибух. Його чули - на кілометри навкруги. Цілий під'їзд склався як картковий будиночок. Частину жителів евакуювали з даху. Бо спуститися вони просто не могли. А з-під руїн людей діставали кілька днів.

Тетяна Бойко, постраждала від вибуху в будинку:

Епіцентр там на сьомому був. Ну загинули ті сусіди, з якими ми на одному поверсі жили. Ми були на дачі, я прийшла з городу, бачу там в мене декілька дзвінків від подруг, почали телефонувати. І кажуть що у вас там щось взірвалося.

А потім був переїзд у притулок та очікування: спочатку втрачених документів, потім особистих речей із квартири. Їх вдалося забрати лише через 4 місяці після вибуху. Та й то не всі.

Вкрали гроші і золото вкрали.

Зараз Тетяна та ще 39 постраждалих чекають на свої нові квартири біля Феофанії. Ще влітку Офіс Президента видав їм ключі, але…

Володимир Зеленський, президент України:

Це нові квартири. Тому, якщо можна потерпіти. Там треба зробити ремонт.

Скільки терпіти поки що не зрозуміло. Дім Тетяни, приміром, тільки добудовується. Зараз жінка із чоловіком та батьками мешкає у благодійному гуртожитку. Там усе за класикою: невеличка кімната, спільний санвузол та кухня. Та коли Тетяна переїде звідси до Власної оселі?

Тетяна Бойко, постраждала від вибуху в будинку:

Конкретної відповіді там немає. Місяць два, там восени ми отримаємо. Розпочато процес вводу в експлуатацію, але коли це буде, і чи дійсно ми там після вводу в експлуатацію зможемо робити ремонт, і зможемо там проживать, то це теж під великим питанням.

Антон Башловка, адвокат:

З юридичної точки зору те що людям видали ці квартири - ну це дуже сильно повезло. Там ще квартири, вони не введені в експлуатацію. Тобто, до тих пір, поки будинки в експлуатацію введені не будуть, ну звісно що правовстановлюючі документи видати не можуть. Їх просто не існує.

Оксана, постраждала від вибуху в будинку:

Ми отримали право власності у грудні. Обіцяли, що зайдемо на ремонт у лютому, потім у березні, а зараз обіцяють червень місяць.

З пані Оксаною ми спілкуємося біля нового будинку. Офіційно він уже введений в експлуатацію, утім, ремонт поки що робити не дозволяють. Історію жінки ми розповідали ще в червні. Її квартира була на десятому поверсі. Але після вибуху...

Ось моя квартира. Там все завалено. Балкон перекошений.

Після вибуху - Оксана з чоловіком орендують квартиру. Витрати взяла на себе Укрзалізниця. Чоловік Оксани там працює. Утім, строк оренди невдовзі спливає...

Ну у нас було 52 квадратних метра, а тут 64. Тобто як і обіцяли у нас квартира більшої площі, але в іншому районі. У мене на четвертому поверсі, але туди на майданчик дитячий. Ми заходили, дивилися, нам дозволили. Поставлені вікна металопластикові, лоджія зроблена, значить батареї.

Ремонт із нуля потрібно робити самим. Щоправда, частину грошей на облаштування дала столична влада.

Максим Бученко, заступник директора департаменту управління пільгами, державних та інших допомог:

Виплати з бюджету становлять сім з половиною мільйонів. В середньому йде виплата 320 - 380 тисяч на кожну родину. Ремонті роботи у нас розраховані із розрахунку 2 тисячі 925 гривень за кожен квадратний метр.

Оксана, постраждала від вибуху в будинку:

Десь близько 11 тисяч доларів. 11 з чимось. З чоловіком зайшли в "Епіцентр" погуляли, і вирішили, що такої якості ремонту ми не досягнемо на цю суму.

Загалом у цьому будинку житимуть 18 сімей. І, до речі, газу в домі - не буде.

Оксана, постраждала від вибуху в будинку:

В мене тільки жах від одного слова, що в будинку газ.

У під'їздах, що вціліли після вибуху, газу теж немає й Досі. Хоча всі експертизи, кажуть жителі, вже давно проведені.

Нє, газу немає. А свєт допустім ну шо вам сказать. У нас наприклад у розетках немає свєту. Всі гріють на плитах, поетому не хватає напряженія навєрноє.

В'ячеслав, мешканець уцілілого під'їзду:

Купили маленькую плитку, пользуемся маленькой плиткой. Двое маленьких детей, очень неудобно.

В'ячеслава ми зустріли біля другого під'їзду на Крушельницькій. Він найвіддаленіший від осередку вибуху. Утім, скільки ще мешканцям користуватися електричними плитками, невідомо. Ще одна проблема - дорога біля будинку. Вона огороджена парканом, бо там. Сміття зі зруйнованого під'їзду.

В'ячеслав, мешканець уцілілого під'їзду:

Мы хотим не только газ. У нас вот видите, как все весело. Дом разобранный, через детскую площадку, через песочницу, машины ездят к тому дому. Ну у нас много тут проблем.

Світлана, мешканка вцілілого під'їзду:

Воно мокло під дощем, під снігом лежало, сніг розтанув. Воно гніє. Там вже починають з'являтися криси, миші. Я живу на першому поверсі. Хто мені може гарантувати, що до мене в цю квартиру не потрапить ця нечисть.

Балкон пані Світлани виходить прямо на звалище під будинком. Коли ж планують закінчити "велике прибирання"? - Намагаємося запитати в людей - по той бік паркану.

Розкажіть будь ласка, як тут… А чого ви закриваєтеся? - Ну а шо я… Мені сказав начальник нікого не пускать.

Пані Світлана живе в сусідньому будинку, що за кілька Метрів від епіцентру вибуху. У цій "панельці" теж повилітали шибки, а ще.

В квартирі у мене пішла тріщина. Ось один стик, ось бачите тріщину. Це після вибуху в панелі стіни пішла тріщина. Якщо в нас хтось говорить на 9 му поверсі, то це чутно на п'ятому, і на третьому навіть. Така йде розгерметизація.

А це візуальне підтвердження деформації. Такі тріщини по всьому під'їзду.

Ідемо зі Світланою по коридору під'їзду. Вона все показує.

Під час вибуху їх открило і вивернуло повністю. Лінолеум що там, що тут був зморщений і зібраний. Ось бачите стик панелей, він дав тріщину повністю, скрізь.

Цей коридор виходить саме на три поверхи, які поки що не знесли. Коли це станеться - невідомо. Бо в прокуратурі кажуть, що ведуть слідчі дії. Але чому й досі не прибране сміття й перегороджена дорога? І головне: коли ця історія закінчиться "квартирним" хепі-ендом для всіх?