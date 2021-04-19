Во вторник, 20 апреля, подгруппа Трехсторонней контактной группы соберется на экстренное заседание. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Оно запланировано на 10:00.

Заседание подгруппы по безопасности ТКГ состоится завтра.

Арестович уточнил, что переговоры запланированы на 10:00.

Также мы писали о том, что Россия в ТКГ отказалась поддержать возвращение к режиму "тишины". В то же время украинская сторона считает "критически важным" возвращение к полному соблюдению режима "тишины" на Донбассе и усиление контроля за его выполнением.

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