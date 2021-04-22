Карстове провалля утворилося в одному з сіл Львівщини. Яма завглибшки 12 метрів і 22 в діаметрі - практично під вікнами будинку. Під загрозою ще 10 хат. Та виселяти людей місцева влада не поспішає.

Як рятуватися селянам і хто відповідатиме, якщо трапиться біда?

Львівщина, село Піски. Вночі, доки всі спали, на одному з подвір'їв почала провалюватися земля. З одного боку урвища пролягає центральна дорога. З іншого - житлові будинки.

Від будинку до провалля рукою подати. Від жахливої трагедії власника помешкання врятували всього 5 метрів відстані.

У будинку жив 57-річний чоловік. Наразі родичі прихистили його в іншому селі. Син власника помешкання поспішає забрати речі з будинку, доки той не сповз у прірву. Каже, про можливий обвал землі здогадувались.

Володимир Гаврилів, син потерпілого:

Я знав, що таке буде. Воно мало таке статися. Бо там яма робилася вже буквально 4 роки, яма по маленьку вона так зсувалася.

Пів століття тому на цьому місті вже утворювалося провалля - значно більше за це. Та його засипали. А 15 років тому під землю провалились 2 сусідні будинки. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

Марія Пилип, жителька села Піски:

Я думаю, що всі так само переживають, люди мають хати такі величезні, в разі чогось і куди - хтось має і тварин і за себе.

Обвали ще будуть, - припускають місцеві жителі, - бо село розташоване на карстових порожнинах. І навіть показують місце нової можливої ями.

Володимир Куцела, житель села Піски:

У будь-який момент може піти і все! От так, бачите, от 3 рази засипали, і машиною засипали - і далі воно своє робить. За дітей страшно, бо їде автобус, їде маршрутка, а хто його знає, що може бути от нині.

Утворення проваль у селі провокують надмірна вологість та наслідки від видобування гіпсу на тутешньому кар'єрі, - кажуть місцеві.

Любов Паук, староста села Піски:

Можливо, певні взриви закладалися і коливання ґрунту було, і відповідно все-таки послаблення, поглиблення того кар'єру спричинило зміну водоносного горизонту.

Загалом у селі чотири сотні будинків. Десятьом з них загрожує цілком реальна небезпека. Втім, виселяти людей ніхто не збирається.

Олег Василишин, голова Щирецької ОТГ:

Я не можу сказати. Люди, знаєте, живуть там роками, мають господарство, проживають там, людей ми не маємо такої змоги відселити. Людей зараз, конкретно - ціле село - переселити в інше село.

Територію села тепер досліджуватиме спецкомісія. Геологи, зокрема, перевірять стан ґрунту під головною дорогою.

Христина Замула, голова Львівської районної державної адміністрації:

Мають спеціалісти зробити відповідні заміри обстеження, для того, щоб ми могли говорити - чи буде можливість повторень і причини виникнення таких проваль.

Чи безпечно людям нині залишатися у своїх домівках - чиновники не кажуть. Коли будуть результати перевірки місцевих ґрунтів - теж невідомо.