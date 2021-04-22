Россия направила Украине ноту протеста. Она связана с проведениям акций у посольства России в Киеве 20 мая. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Она заявила, что "русофобскую вылазку" устроили украинские "экстремисты" вечером во вторник.

"Активисты "Агентства развития демократии и информационных свобод" заблокировали центральный вход на территорию дипмиссии, развернули плакаты с различными оскорблениями и при помощи лазерно установки проэцировали на фасад здания надписи", - сказала Захарова.

Она возмутилась, что Нацгвардия отказалась разогнать акцию.

"Естественно в МИД Украины была направлена нота протеста посольства России с требованием... провести расследование случившегося и привлечь к ответственности учасников и организоров акции", - добавили в МИД России.

Ранее в России объяснили усиление войск на юге страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.