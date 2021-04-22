У Путина назвали "красную линию" России в отношении Украины [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "красную линию" для Москвы в отношениях с Киевом. Она якобы проходит по рубежу российских национальных интересов.
"Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину. Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов", - Песков.
Он добавил, что Киев должен самостоятельно решить "внутреннее противостояние" на Донбассе, а Россия будет во взаимодействии с другими странами "делать все возможное, чтобы помочь Украине". Таким образом Песков в очередной раз утверждает, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины и не поддерживает боевиков.
Ранее в России объяснили усиление войск на юге страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Южном военном округе России создали новую военную дивизию на фоне стягивания войск к украинской границе
Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом
В России отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского о встрече с российским лидером Владимир Путиным на Донбассе
Посол США в Москве Джон Салливан покинет Россию, чтоб посоветоваться о дальнейших действиях с администрацией президента Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на Донбассе