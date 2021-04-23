Сьогодні на МКС вирушила нова команда астронавтів. Політ називають історичним. Адже вперше людей на орбіту домчить багаторазовий корабель. Човник Crew Dragon-2 від компанії SpaceX доправить чотирьох пілотів: двох американців, японця та француза. І за традицією, астронавти привезуть на станцію страви країни, яку вони представляють.

Чим смакуватимуть на орбіті? Та які особливості приготування позаземних страв? Розповість Ольга Жидецька.

Виклик земній кулінарії, науці та технологіям. Так своє завдання нагодувати французькими делікатесами астронавтів із МКС називає команда паризького шеф-кухаря, володаря меленівської зірки, Тьєрі Маркса. Ціла компанія кухарів, хіміків та технологів кілька місяців працювала над тим, щоб гідно представити високу французьку кухню на найвищому, космічному, рівні.

У меню чотири страви - трюфельний пиріг із картоплею та рожевою цибулею Роскоф, томлена Яловичина з грибним соусом, мигдалевий пиріг із карамелізованими грушами і соте із сублімованих томатів Черрі.

Ален Дюкасс, кухар:

Усе це має вміститися в маленькій коробці з ідеальними гігієнічними умовами, щоб смак, зовнішній вигляд і колір були збережені і астронавти отримали повне задоволення. Звичайно, якщо викласти все на тарілку - це простіше. Але відшукати ідеальне поєднання смаків у надзвичайно обмежених умовах - складне завдання.

Щоб зберегти неповторний смак та аромат французьких делікатесів, до страв додають більше ароматизаторів та спецій. Адже в невагомості смакові рецептори астронавтів приглушені. До всього їжа має бути збалансованою за вмістом жирів, клітковини та вуглеводів. Та містити мінімум цукру. Окрім цього, є суворі вимоги до консистенції.

Лайонел Суше, технолог виробництва:

Є аспекти, пов'язані з мікрогравітацією. Тому, якщо в нас надто рідка їжа, є ризик появи бульбашок. Вони можуть створювати проблеми - короткі замикання та інше. А з іншого боку, якщо їжа буде надто сухою, можуть утворитися крихти. Це небезпечно, адже їх можна вдихнути.

Смакуватимуть ексклюзивними наїдками астронавти не щодня. Їх приберігають для особливих нагод - національних свят учасників експедиції чи днів народження. Кожен член команди привезе свої смаколики. За словами фахівців космічних агенцій, такий культурний обмін - частина психологічної підтримки екіпажу, який проведе на орбіті пів року.