Лікар-епідеміолог Наталія Виноград розповіла у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА", що Україну чекає нова хвиля коронавірусу.

"Сьогодні на планеті вже є четверта хвиля коронавірусу, і вона не рівномірно йде по континентах. Ми також будемо мати наступну хвилю коронавірусу, оскільки мутації які відбуваються, визначає збудник. Все це призведе до того, що будуть уражені навіть ті території, де достатньо великий процент вакцинації", - каже лікар.

За словами Виноград, вакцинація - дуже важливий інструмент впливу подолання коронавірусу.

"Так, вакцинація важлива, але не є основною. Це не перша лінія оборони. Основний підхід - це нормально повноцінно використовний епідеміологічний нагляд, та адекватна система заходів відповідно до ситуації. А вакцинація - це хороший вплив, яка може покращити ситуацію", - додала епідеміолог.

Лікар також уточнила, що через міграцію населення на Великдень в Україні слід очікувати велике епідускладнення.