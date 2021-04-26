У Німеччині судитимуть медсестру, яка підмінила протиковідну вакцину фізрозчином. Жінка випадково розбила ампулу з вакциною Pfizer та вирішила замінити препарат "пустишкою".

Спочатку намагалася приховати скоєне, але зрештою зізналася колезі. Медсестру звільнили з роботи. Поліція почала розслідування.

Того дня щеплення зробили близько 200 особам. Фізрозчин ввели шістьом. Кому саме - встановлять за допомогою тестів на антитіла.