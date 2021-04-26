Одразу два нові рекорди встановив вертоліт НАСА на Марсі. Ingenuity зміг подолати відстань 50 метрів зі швидкістю 2 метри за секунду.

Це вже третій випробувальний політ гвинтокрила на поверхні Червоної планети. Під час попереднього тестування він зміг піднятися на висоту 5 метрів. Випробування поновлять за кілька днів. Разом із марсоходом Perseverance, апарат продовжить досліджувати поверхню Марса.