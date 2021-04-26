Вертоліт НАСА встановив на Марсі два нові рекорди [ Редактировать ]
Одразу два нові рекорди встановив вертоліт НАСА на Марсі. Ingenuity зміг подолати відстань 50 метрів зі швидкістю 2 метри за секунду.
Це вже третій випробувальний політ гвинтокрила на поверхні Червоної планети. Під час попереднього тестування він зміг піднятися на висоту 5 метрів. Випробування поновлять за кілька днів. Разом із марсоходом Perseverance, апарат продовжить досліджувати поверхню Марса.
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Це відкриття допоможе у майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання
Ровер Perseverance сів на Марс 18 лютого. Ця місія має на меті зібрати інформацію та зразки ґрунту для підготовки подальшого висадження людей на цій планеті
У НАСА заявили - таке відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання. До слова, атмосфера Марсу на 96 відсотків складається з вуглекислого газу.
Кислород из марсианской атмосферы удалось извлечь благодаря аппарату MOXIE (Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment), установленного на борту ровера. Он умеет перерабатывать углекислый газ (СО2) в чистый кислород (О2)