У Лос-Анджелесі завершилася 93 церемонія "Оскар" [ Редактировать ]
В Лос-Анджелесі завершилася 93 церемонія нагородження Американської кіноакадемії. Найкращим фільмом стала стрічка Хлої Чжао "Земля кочівників", а сама вона отримала Оскара за найкращу режисуру, ставши першою "не-білою" лауреаткою.
Фільм розповідає про овдовілу жінку, яка подорожує Америкою у фургоні. Френсіс Мак-Дорманд (вона зіграла головну героїню) отримала Оскар як найкраща акторка. А найкращим актором став Ентоні Гопкінс, який зіграв одну з головних ролей у стрічці "Батько" - сам він не був присутній на врученні. Нагороду за нього отримав Гоакін Фенікс.
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