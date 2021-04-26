В Лос-Анджелесі завершилася 93 церемонія нагородження Американської кіноакадемії. Найкращим фільмом стала стрічка Хлої Чжао "Земля кочівників", а сама вона отримала Оскара за найкращу режисуру, ставши першою "не-білою" лауреаткою.

Фільм розповідає про овдовілу жінку, яка подорожує Америкою у фургоні. Френсіс Мак-Дорманд (вона зіграла головну героїню) отримала Оскар як найкраща акторка. А найкращим актором став Ентоні Гопкінс, який зіграв одну з головних ролей у стрічці "Батько" - сам він не був присутній на врученні. Нагороду за нього отримав Гоакін Фенікс.