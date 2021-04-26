Зеленский жестко высказался о переговорах с "ЛДНР" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский отвергает предложение российского президента Владимира Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями "ЛДНР". Он не намерен "вести переговоры с террористами".
В частности, Зеленский подтвердил, что хочет провести двустороннюю встречу с Путиным, и его "волнует не место проведения, а содержание". В то же время он не согласился с требованием сначала провести переговоры с главарями "ЛДНР".
"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", - отметил Зеленский.
В то же время он прокомментировал реакцию Запада на стягивание российских войск к границе Украины притом, что фактически призыв Киева к предоставлению Плана действий по членству в НАТО остался без внимания.
"Если вы спросите меня, хочу ли я большего, конечно, я могу откровенно сказать, что хочу", - добавил президент.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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