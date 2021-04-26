"Существует постоянная угроза, потому что у нас идет война" - Зеленский [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский приветствует отвод российских войск от границ Украины. Он назвал деэскалацию "маленькой победой" Киева и его союзников.
Президент также заявил, что ситуация остается опасной.
"Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, и российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила. Она постоянно находится на наших границах", - заявил Зеленский.
Он назвал войска возле украинской границы психологическим давлением.
"Здесь мы готовы к неприятным сюрпризам. Мы постараемся их избежать. Наши вооруженные силы очень сильны, и мы готовы предотвратить любую угрозу агрессии", - заявил он.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
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