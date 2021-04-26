В Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в этом году пройдет с 29 июня по 14 июля. Результаты дополнительной сессии будут размещены на страницах участников до 23 июля. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Так, тестирование во время дополнительной сессии пройдет по следующему графику:

Химия - 29 июня;

Английский язык - 1 июля;

Немецкий язык - 2 июля;

Испанский язык - 5 июля;

Французский язык - 6 июля;

Математика - 7 июля;

Математика (задание уровня стандарта) - 7 июля;

Физика - 8 июля;

Украинский язык - 9 июля;

Украинский язык и литература - 9 июля;

История Украины - 12 июля;

Биология - 13 июля;

География - 14 июля.

Регистрация на дополнительную сессию ВНО-2021 пройдет с 6 по 18 мая.

Читайте также, в 2021 году процедура проведения Внешнего независимого оценивания может пройти в измененном формате в связи с тем, что в настоящее время в стране не отступила эпидемии коронавирусной инфекции. Каким именно образом в этом году могут изменить формат тестирования для абитуриентов - пока неизвестно.