Фото: Великий вторник - что нельзя делать и приметы 27 апреля

У православных христиан продолжается Страстная неделя, ее второй день называется Великий вторник.

По традиции, в Великий вторник, как и в остальные дни перед Пасхой, нужно вспоминать Христа и беседы, которые он вел с учениками. Рекомендуется всей семьей читать Евангелие. Также церковь напоминает о совершении благих поступков.

Кроме того, в этот день вели плотную подготовку к Пасхе. Можно стирать, разбирать шкафы и выбрасывать ненужные вещи. С Великого вторника можно начинать закупать продукты на Пасху.

Поскольку пост продолжается, то в этот день следует соблюдать строгость в еде и напитках. В этот день церковь разрешает сухоядение. Можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеба и меда.

В Великий вторник работать можно, точно так же не запрещаются работы по дому и в огороде. Однако важно помнить, что в этот день необходимо завершить все дела, которые связаны с тканью, нитками и иглами.

Что нельзя делать в Великий вторник 27 апреля

Этот день православные называют Великим вторником Страстной недели. Поэтому 27 апреля нельзя ругаться, особенно с близкими, излишне веселиться и употреблять спиртное.

К слову, стирать в этот день необходимо по особым правилам: не стоит смешивать вещи мужа и жены, иначе между супругами начнется разлад.

Не следует в этот день врать или льстить кому-либо. Считается, что неправда, особенно сказанная для какой-то выгоды, может навлечь беду на весь род.

По этой же причине не рекомендуется давать пустых обещаний. Но это касается лишь заведомо невыполнимых задач. Если есть шанс сдержать слово, то этот запрет не работает.

Приметы на 27 апреля

В Великий вторник наши предки старались собрать снег и им умыть весь домашний скот. Считалось, что это поможет уберечь от болезней.

Если в это день сыро, идет снег или дождь, то лето будет богатым на урожай грибов.

Читайте также все запреты на Страстную неделю перед Пасхой.

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