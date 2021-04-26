Приметы на 27 апреля: что нельзя делать в Великий вторник [ Редактировать ]
У православных христиан продолжается Страстная неделя, ее второй день называется Великий вторник.
По традиции, в Великий вторник, как и в остальные дни перед Пасхой, нужно вспоминать Христа и беседы, которые он вел с учениками. Рекомендуется всей семьей читать Евангелие. Также церковь напоминает о совершении благих поступков.
Кроме того, в этот день вели плотную подготовку к Пасхе. Можно стирать, разбирать шкафы и выбрасывать ненужные вещи. С Великого вторника можно начинать закупать продукты на Пасху.
Поскольку пост продолжается, то в этот день следует соблюдать строгость в еде и напитках. В этот день церковь разрешает сухоядение. Можно есть сырые растительные продукты без добавления масла, хлеба и меда.
В Великий вторник работать можно, точно так же не запрещаются работы по дому и в огороде. Однако важно помнить, что в этот день необходимо завершить все дела, которые связаны с тканью, нитками и иглами.
Что нельзя делать в Великий вторник 27 апреля
- Этот день православные называют Великим вторником Страстной недели. Поэтому 27 апреля нельзя ругаться, особенно с близкими, излишне веселиться и употреблять спиртное.
- К слову, стирать в этот день необходимо по особым правилам: не стоит смешивать вещи мужа и жены, иначе между супругами начнется разлад.
- Не следует в этот день врать или льстить кому-либо. Считается, что неправда, особенно сказанная для какой-то выгоды, может навлечь беду на весь род.
- По этой же причине не рекомендуется давать пустых обещаний. Но это касается лишь заведомо невыполнимых задач. Если есть шанс сдержать слово, то этот запрет не работает.
Приметы на 27 апреля
- В Великий вторник наши предки старались собрать снег и им умыть весь домашний скот. Считалось, что это поможет уберечь от болезней.
- Если в это день сыро, идет снег или дождь, то лето будет богатым на урожай грибов.
Читайте также все запреты на Страстную неделю перед Пасхой.
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