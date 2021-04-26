ЧП случилось в квартире в доме на улице Челюскинцев/ фото: news.dn.ua

В центре города Донецк в многоэтажном жилом доме прогремел сильный взрыв. В результате инцидента погибли два человека получили травмы. Об этом сообщает издание "Ведомости Донбасса".

После детонации последовало возгорание. ЧП случилось в квартире в доме на улице Челюскинцев, 271. Известно, что по предварительным данным взрыв был спровоцирован повреждением газового баллона.

Взрыв и пожар произошел сегодня вечером в квартире жилого дома №271 по улице Челюскинцев недалеко от торгово-развлекательного центра Донецк Сити.

Отмечается, что произошел на третьем этаже. Сообщается о том, что погибли два гражданина 1965 и 1969 годов рождения.

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Кроме того, в Бердянске мощный смертоносный взрыв разнес многоэтажку. В результате взрыва серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в местную больницу, детонация случилась на седьмом этаже.

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