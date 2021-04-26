В многоэтажке Донецка случился мощный разрушительный взрыв [ Редактировать ]
В центре города Донецк в многоэтажном жилом доме прогремел сильный взрыв. В результате инцидента погибли два человека получили травмы. Об этом сообщает издание "Ведомости Донбасса".
После детонации последовало возгорание. ЧП случилось в квартире в доме на улице Челюскинцев, 271. Известно, что по предварительным данным взрыв был спровоцирован повреждением газового баллона.
Взрыв и пожар произошел сегодня вечером в квартире жилого дома №271 по улице Челюскинцев недалеко от торгово-развлекательного центра Донецк Сити.
Отмечается, что произошел на третьем этаже. Сообщается о том, что погибли два гражданина 1965 и 1969 годов рождения.
Читайте также, в Калининском районе Донецка в жилом доме прогремел сильный взрыв неизвестного устройства, в результате которого пострадал мужчина. жителей города призвали, в случае обнаружения подозрительных предметов, немедленно общаться к правоохранителям.
Кроме того, в Бердянске мощный смертоносный взрыв разнес многоэтажку. В результате взрыва серьезно пострадала женщина, которую в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в местную больницу, детонация случилась на седьмом этаже.
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