Происшествие случилось в одном из подъездов на улице Овнатяна, 20-а/ фото: МОЗ

В Калининском районе Донецка в жилом доме прогремел сильный взрыв неизвестного устройства, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие случилось в одном из подъездов на улице Овнатяна, 20-а. Перед взрывом мужчина обнаружил пакет, где и была спрятана адская машина.

В Калининском районе в подъезде дома по улица Овнатаняна, 20-а произошел взрыв. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу.

Отмечается, что жителей города призвали, в случае обнаружения подозрительных предметов, немедленно общаться к правоохранителям. В настоящее время идет расследование инцидента.

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Кроме того, в Соломенском районе Киева взрыв разрушил гараж и повредил два частных дома. Владелица гаража рассказала, что там никого не было, когда произошел взрыв, однако в других зданиях могли находиться люди, а спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших.

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