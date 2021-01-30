В Каменском взорвалась квартира в многоэтажке, много пострадавших (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В субботу, 30 января, в городе Каменское Днепропетровской области произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия пострадали 2 человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Взрыв произошел в многоэтажке на улице Матросова Пивденного района города. Сообщение о нем спасатели получили в 11:37.
"По прибытию к месту вызова спасатели предварительно установили, что вероятно произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в однокомнатной квартире на пятом этаже 5-этажного панельного дома. Взрывом разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах и двери. Разрушение несущих конструкций не обнаружено", — говорится в сообщении.
Пострадали житель квартиры, где произошел взрыв, — мужчина 1991 года рождения и парень, 2004 года рождения, из двухкомнатной соседней квартиры.
Ребенок был спасен соседями до прибытия бойцов ГСЧС. Спасатели с помощью мягких носилок собственноручно вынесли по лестнице мужчину из однокомнатной квартиры. Скорая госпитализировала пострадавших в городскую больницу.
Подъезд был отключен от газоснабжения. Причина взрыва устанавливается.
К ликвидации происшествия привлечены 13 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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