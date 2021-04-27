Потепление в Украину придет в четверг, 29 апреля. Температура воздуха поднимется во всех регионах до +19, а также отойдут ночные заморозки.

С 29 апреля в Украине потеплеет. В частности, в западных областях температура воздуха днем составит +14+19, а ночью +3+7. В восточных регионах также будет тепло, от +13 до +17. В центре и на юге страны температура воздуха поднимется, днем будет +14+17, а ночью +3+8.

В Киеве в четверг будет тепло. Днем ожидается +14+16, а ночью +3+5.

В пятницу, 30 апреля, также будет тепло, но страну накроют дожди с грозами. Однако, в субботу погода улучшится.

Ранее также сообщали, что Украину в начале мая "атакуют" заморозки.

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