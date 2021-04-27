Погода в Украине, 27 апреля, будет солнечной в большинстве регионов Украины. Дождливо только на юге и в нескольких восточных областях.

Средняя дневная температура в Украине составит + 9...+11 градусов. Холоднее всего будет на Западе. Там синоптики обещают лишь + 8...+10 градусов.

Кроме того, настоящей рекордсменкой по уровню холода станет Одесса. Там температура может опуститься до +7 градусов.

Теплее всего будет в Донецкой и Луганской областях. Там воздух прогреется до +13 градусов.

В Киеве обещают + 9...+11 градусов.

Ранее также сообщали, что Украину в начале мая "атакуют" заморозки.