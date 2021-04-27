В Запорожье в детском саду произошло чрезвычайное происшествие: из окна на втором этаже выпал ребенок. Об этом сообщает местное издание "061".

Инцидент произошел в понедельник, 26 апреля, около 17:00 в детсаду "Эврика" на улице Дудыкина в Днепровском районе.

Воспитательница ушла с детьми гулять на улицу, но не заметила отсутствие мальчика, который вышел в туалет. Забытый в группе ребенок, возможно, хотел крикнуть в окно или выбраться через него на улицу, но не удержался и упал.

В результате падения 4-летний Тимур Абаджи получил многочисленные травмы и находится в реанимации в медикаментозном сне. У него диагностировали перелом основания свода черепа, краевой перелом зуба, перелом 2-го шейного позвонка, гемосинус.

Против невнимательной воспитательницы полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 137 УК Украины -"ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей". Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что в Черниговской области за один день, 13 апреля, с большой высоты упали двое полуторагодовалых детей. Обоих поместили в реанимацию.