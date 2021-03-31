Под Киевом срочно эвакуируют детей из детсада: что случилось [ Редактировать ]
В среду, 31 марта, под Киевом загорелся детский сад "Аленушка" в городе Украинка. Спасатели эвакуировали более 100 детей и персонал. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Сообщается, что в 17:10 в оперативно-диспетчерскую службу пожарно-спасательной части в Обухове поступило сообщение о пожаре в детском саде "Аленушка" в Украинке. На место инцидента направили также отряды из Козина и Броваров.
По прибытию выяснили, что возгорание произошло в игровой комнате на втором этаже. Спасатели эвакуировали 108 детей и 40 человек персонала.
Пожар был локализован в 17:55 и полностью ликвидирован в 18:17 на площади 200 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Ранее мы писали, что под Киевом заживо сгорел 5-летний ребенок. Родители оставили мальчика дома, чтобы сходить в магазин, а когда вернулись, то увидели дым из окна дома, отец разбил окно, чтобы попасть внутрь, но от доступа кислорода огонь полностью охватил деревянные конструкции здания.
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