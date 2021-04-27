Во вторник, 27 апреля, в Желтом море произошел разлив нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление по безопасности на море Китая.

Так, китайский нефтяной танкер A Symphony, способный перевозить миллион баррелей нефти, столкнулся с сухогрузом.

В последний раз танкер видели в порту Циндао. На борту находилось 150 тысяч тонн битумной смеси. В результате инцидента экипаж танкера не пострадал.

Нефтяной танкер A Symphony длиной 272 метров и шириной 46 метров был продан в мае 2019 новым владельцам Symphony Shipholding SA и NGM Energy.

Ранее цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.

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