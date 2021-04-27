Китайский танкер разлил нефть в Желтом море [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, в Желтом море произошел разлив нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление по безопасности на море Китая.
Так, китайский нефтяной танкер A Symphony, способный перевозить миллион баррелей нефти, столкнулся с сухогрузом.
В последний раз танкер видели в порту Циндао. На борту находилось 150 тысяч тонн битумной смеси. В результате инцидента экипаж танкера не пострадал.
Нефтяной танкер A Symphony длиной 272 метров и шириной 46 метров был продан в мае 2019 новым владельцам Symphony Shipholding SA и NGM Energy.
Ранее цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 21 апреля, возле восточного побережья Китая столкнулись контейнеровоз и рыболовецкое судно
На востоке Мексики, в штате Веракру, на нефтеперерабатывающем заводе "Ласаро-Карденас-дель-Рио" вспыхнул пожар
Вогонь пожежники приборкали. В одній із квартир вигоріла кімната та речі домашнього вжитку. Причину - встановлюють
В понедельник, 26 апреля, в Киеве новый скоростной трамвай сошел с рельсов
Чоловік з вправністю каскадера застрибнув у салон через прочинене вікно та знешкодив водія-порушника